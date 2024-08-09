В Курській області вночі прогриміли потужні вибухи, почалася пожежа (відео)

Місцеві пишуть, що могли знищити до 10 вантажівок, у яких була жива сила росіян

У Курській області РФ вночі з 8 на 9 серпня потужні вибухи прогриміли у Рильському районі. Офіційної інформації щодо вибухів поки що немає, хоча на місті влучань спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомили російські інформаційні канали. Місцеві мешканці у соціальних мережах активно коментують подію, зазначаючи, що вибухи сталися в населеному пункті Октябрьське, і що там було знищено військову колону російської армії.

Також з'явилися відеозаписи пожеж на місці вибухів. Місцеві пишуть, що могли знищити до 10 вантажівок, у яких була жива сила росіян. Проте ця інформація поки що не підтверджена.

Тим часом раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента Володимира Зеленського на умовах анонімності сказав, що Україна тепер нібито контролює газовимірювальну станцію "Газпрому" приблизно 8 км від Росії.

Також "Телеграф" писав про те, що під час боїв у Курській області нібито були помічені німецькі танки. У Німеччині вже прокоментували інформацію.

Нагадаємо, у мережі з’явилися кадри взяття у полон великої кількості російських військових на КПП "Суджа" на території Курської області Росії. Близько 50 військовослужбовців РФ здалися в полон, піднявши білий прапор.