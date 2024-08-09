"Наступ Києва отримує зелене світло": союзники України підтримали операцію ЗСУ в Курській області

І схоже, що Сполучені Штати не збираються впливати на Україну, щоб припинити її наступ

Попри те, що Україна влаштувала масштабну бойову операцію в Курській області, на території Росії, а не на своїх тимчасово окупованих росіянами землях, несхоже, щоб західні союзники були проти цього. Навпаки, з боку деяких ключових партнерів України пролунали слова схвалення.

Про це пише видання Politico. Зазначається, що навіть завжди обережний Берлін не продемонстрував з приводу Курської операції "жодних миготливих червоних вогнів".

"Україна має право на самооборону, закріплене в міжнародному праві… Це не обмежується її власною територією", – сказали виданню у міністерстві закордонних справ Німеччини.

Переважна більшість політиків з консервативної опозиції гаряче підтримали як український наступ, так і використання німецького озброєння на території Росії. Зокрема Родерик Кізеветтер, депутат від ХДС/ХСС заявив, що право України бити по російським базам на російській території німецькою зброєю – це цілком законно, оскільки німецька зброя після передачі Україні стає українською. Канцлер Олаф Шольц, який відомий своєю обережністю, взагалі утримався від коментарів та не став переривати літню відпустку.

Вашингтон також не переймається тим, що Україна використовує в Курській області американську зброю попри те, що дозвіл надавався на удари по прикордонним територіям РФ біля Харківської області. США, схоже, цей момент взагалі не турбує.

"Очевидно, що ми рішуче підтримуємо зусилля України щодо захисту від агресії Росії… Політика, яку ми оголосили, полягала в тому, щоб дозволити Україні відповідати на атаки, що надходять безпосередньо з-за російського кордону. І так, у тому районі, де вони зараз діють через російський кордон, ми бачили атаки звідти", – сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер.

І схоже, що Сполучені Штати не збираються впливати на Україну, щоб припинити її наступ. CNBC зазначає, що за останні дні міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов тричі намагався додзвонитися до очільника Пентагону Ллойда Остіна. Той просто не взяв слухавку. У Росії, що цікаво, цей епізод гнівно спростовують – так гнівно, що неможливо повірити, що кремлівські пропагандисти кажуть правду.

Зараз поки що незрозуміло, які саме цілі має Україна щодо наступу на Курську область: чи зможе вона утримати захоплену територію та що буде з нею робити. Проте через чотири дні з початку операції ознак припинення бойових дій немає. Росіяни періодично заявляють, що утримують українські війська від просування, тоді як Київ утримується від офіційних коментарів.

Тим часом "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ за 20 км від Курської АЕС. У мережі також з’явились відео, що підтверджують захоплення низки населених пунктів на шляху до міста Курчатов.

Нагадаємо, російські "військори" стверджують, що в Курській області "ситуація залишається напруженою", продовжуються бої, під частковим або повним контролем ЗСУ може перебувати 11 населених пунктів Суджанського району. Україна вимагає від США дозволу на використання ATACMS великої дальності для знищення російських аеродромів.

У DeepState розповіли про перший день наступу в Курській області. Зазначається, що ЗСУ за підсумками першого дня бойових дій в РФ, 6 серпня, взяли під контроль населені пункти Свердліково, Дар'їно та Олешню. У Свердліково був бій, а от Олешню вдалося зайняти майже без бою. Відповідні зміни на карті проєкт вже відобразив.