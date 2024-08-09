И, похоже, Соединенные Штаты не собираются влиять на Украину, чтобы прекратить ее наступление

Несмотря на то, что Украина устроила масштабную боевую операцию в Курской области, на территории России, а не на своих временно оккупированных россиянами землях, непохоже, чтобы западные союзники были против этого. Наоборот, некоторые ключевые партнеры Украины прозвучали слова одобрения.

Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что даже всегда осторожный Берлин не продемонстрировал по поводу Курской операции "никаких мерцающих красных огней".

"Украина имеет право на самооборону, закрепленную в международном праве… Это не ограничивается ее собственной территорией", – сказали в министерстве иностранных дел Германии.

Подавляющее большинство политиков по консервативной оппозиции горячо поддержали как украинское наступление, так и использование немецкого вооружения на территории России. В частности, Родерик Кизеветтер, депутат от ХДС/ХСС заявил, что право Украины бить по российским базам на российской территории немецким оружием – это вполне законно, поскольку немецкое оружие после передачи Украине становится украинским. Канцлер Олаф Шольц, известный своей осторожностью, вообще воздержался от комментариев и не стал прерывать летний отпуск.

Вашингтон также не беспокоится о том, что Украина использует в Курской области американское оружие, несмотря на то, что разрешение предоставлялось на удары по приграничным территориям РФ возле Харьковской области. США, похоже, этот момент вообще не волнует.

"Очевидно, что мы решительно поддерживаем усилия Украины по защите от агрессии России… Политика, которую мы объявили, заключалась в том, чтобы позволить Украине отвечать на атаки, поступающие непосредственно из-за российской границы. И да, в том районе, где они сейчас действуют через российскую границу, мы видели атаки оттуда", – сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

И, похоже, Соединенные Штаты не собираются влиять на Украину, чтобы прекратить ее наступление. CNBC отмечает, что за последние дни министр обороны России Андрей Белоусов трижды пытался дозвониться до главы Пентагона Ллойда Остина. Тот просто не взял трубку. В России интересно этот эпизод гневно опровергают – так гневно, что невозможно поверить, что кремлевские пропагандисты говорят правду.

Сейчас пока непонятно, какие цели имеет Украина относительно наступления на Курскую область: сможет ли она удержать захваченную территорию и что будет с ней делать. Однако через четыре дня после начала операции признаков прекращения боевых действий нет. Россияне периодически заявляют, что удерживают украинские войска от продвижения, в то время как Киев воздерживается от официальных комментариев.

Между тем "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ в 20 км от Курской АЭС. В сети также появились видео, подтверждающие захват ряда населенных пунктов по пути в Курчатов.

Напомним, российские "военкоры" утверждают, что в Курской области "ситуация остается напряженной", продолжаются бои, под частичным или полным контролем ВСУ может находиться 11 населенных пунктов Суджанского района. Украина требует от США разрешения использования ATACMS большой дальности для уничтожения российских аэродромов.

В DeepState рассказали о первом дне наступления в Курской области. Отмечается, что ВСУ по итогам первого дня боевых действий в РФ, 6 августа, взяли под контроль населенные пункты Свердликово, Дарьино и Олешню. В Свердликово было сражение, а вот Олешню удалось занять почти без боя. Соответствующие изменения на карте уже отображены.