Україна "засліпила" російські війська: в Forbes розповіли, як ЗСУ влаштували наступ на Курщині

Україна змогла на повну застосувати бронетехніку під час початку операції, "вибивши" російські дрони

Українські війська в Курській області за кілька днів наступу захопили більше території, ніж російські війська в Україні за кілька місяців. Це сталося завдяки тому, що Україна використала у бойових діях нову тактику.

Про це пише видання Forbes. Зокрема ЗСУ змогли залишити російські війська без "очей", вивівши з ладу російську мережу розвідувальних безпілотників літакового типу.

Окрім того, через відсутність спостереження з боку РФ на фронт висунули глушилки близької дії. Вони перервали зв'язок росіян, та почали "сліпити" інші російські безпілотники.

"Вони дізналися основні частоти наших прикордонних мереж радіозв'язку, частоти управління безпілотниками і підготували потужні глушилки, які придушили наші комунікації", — поскаржився один з російських "воєнкорів".

Район кордону на Курщині вважався низькопріоритетним у порівнянні з фронтом в Україні, куди йде все найновіше обладнання. Тому БПЛА в цьому секторі не відповідали сучасним стандартам. В результаті ЗСУ вивели з ладу російські розвідувальні безпілотники, FPV-дрони та навіть "Ланцети". Це при тому, що саме БПЛА – головний засіб для обох сторін, щоб відбивати атаки бронетехніки.

Таким чином, Україна змогла на повну застосувати бронетехніку під час початку операції. Але як українцям вдалося подолати оборонні лінії РФ – загадка, над якою досі б'ються західні аналітики.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня і з того часу впевнено рухаються у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Президент Володимир Путін лише наступного дня скликав Радбез РФ, де не сказав нічого виразного щодо подій на кордоні, а лише назвав це "провокацією Києва". Також він доручив виплатити по 10 тисяч рублів сім’ям, які втекли із небезпечного регіону.

Іноземні ЗМІ стверджують, що розвідка знала про підготовку прориву за два тижні, але Путіну про це не доповідали. У Кремлі відмовилися від коментарів щодо цього.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в мережу злили відео з пересуванням російської військової техніки у Курську. Пропагандисти в паніці, адже подібні відео ЗСУ можуть використовувати для ударів по ворожих колонах.