ВСУ на заметку: россияне слили видео с новыми колоннами техники РФ в Курской области

Пропагандисты негодуют и обвиняют Минобороны в том, что ведомство подвергает опасности военных

Телеканал "Звезда", который принадлежит Минобороны России, засветил передвижение военной техники в Курске. Репортаж вызвал волну критики среди Z-военкоров и опасения, что Украина может использовать это видео для наводки.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. При этом простых россиян просят ни в коем случае не снимать передвижение войск, проведены первые задержания нарушителей.

Корреспондент "Звезды" Александр Орлов стоял на фоне стеллы на въезде в Курск, а за его спиной по мосту ехала колонна российской военной техники.

"Прямо сейчас из Курска на наши позиции идет очередная партия военной техники. Вижу и САУ, и бронемашины — все для того, чтобы укрепить позиции наших военных, которые прямо сейчас выбивают из Курской области подразделения ВСУ", — сказал он.

Вдобавок к этому, сами Минобороны также опубликовало кадры выдвижения военной техники на позиции в Курской области. И это после того, как буквально утром 9 сентября в Курской области была разбита колонна военной техники и уничтожен, по некоторым подсчётам, батальон живой силы. К слову, подобные видео могут использоваться ВСУ для наведения ударов.

Военные эксперты отмечают, что передвижение военной техники колонными — это требование Устава. Колонну должны прикрывать РЭБ и ПВО, чтобы защитить от вражеских ударов.

"Наши же колонны чаще всего страдают из-за грубейшего нарушения Устава и полного игнорирования фактора ракетной опасности со стороны противника. У врага между обнаружением и нанесением удара по колонне в ближайшем тылу редко проходит более 20 минут. Это свидетельствует о том, что зная о нашей слабости, противник выделил группы разведки и РСЗО в отдельные спецподразделения для охоты за колоннами. Отсюда известный и весьма печальный результат. Уже не в первый, не во второй, и даже не в десятый раз", — пишут в сети.

Прокремлевские военкоры раскритиковали телеканал "Звезда" за то, что сами же поставили под угрозу жизни российских солдат в этой колонне. К примеру, Егор Гузенко назвал журналистов "необучаемыми кретинами" и потребовал задержать корреспондента. А Юрий Подоляка отметил, что "даже враг уже ржет" и "ночные события с уничтожением колонны военной техники никого ничему не научили".

При этом сообщалось, что жителям Курской области запретили снимать передвижение техники. Более того, задержан мужчина, который снял разбитую российскую колонну в селе Октябрьское.

"Нельзя одновременно требовать у жителей не снимать расположения войск и самим же показывать по ТВ перемещения колонн в прифронтовой полосе с привязкой к местности", — пишет канал "Рыбарь".

А анонимный Telegram-канал "МИГ России" призвали ввести "четкий законодательный запрет" на съёмку и выкладывание результатов атак ВСУ и движения колонн.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что эксперт назвал четыре тревожных момента для Путина из-за прорыва в Курской области.