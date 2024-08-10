Перебрасывают, откуда только можно: стало известно, какие войска россияне стягивают под Курск с фронта

Такие истерические "ротации" дают много возможностей украинским военным

Россияне после первых дней шока и паники, похоже, более-менее пришли в себя, поэтому пытаются усилить в Курской области РФ свою группировку. Но ситуация для них сейчас такова, что подкрепления туда перебрасывают не только с тыла, но и с фронта в Украине.

Об этом написал мониторинговый канал "Николаевский Ванек". По его данным, в Курскую область сейчас перебрасываются не только срочники (которых российский диктатор Путин когда-то обещал не бросать воевать) и разнообразные неопытные резервные подразделения, но и силы оперативного резерва с ряда направлений в Украине.

В частности, с Херсонского направления россияне вытащили два батальона десантников, с Запорожского направления перебрасывают две бригады – 38-ю и 64-ю. С Купянского направления ушло несколько мотострелковых батальонов, с хорошо забуксовавшего Харьковского выводят отдельные батальоны 1009-го, 79-го, 272-го мотострелковых полков, а также 138-й бригады.

С важного для россиян Покровского направления перебрасывают уже неоднократно битую украинскими войсками 810-ю бригаду морской пехоты и несколько батальонов штурмовиков, с Луганского – чеченские подразделения. Ситуация настолько критична, что россиянам пришлось "ободрать" даже Белгородское направление, перебросив к "соседям" по роте из мотострелкового полка и бригады. Такие истерические "ротации" дают много возможностей.

"Некоторые такие движения, в частности на Купянском направлении, фиксировались и наносились успешные удары в момент их перетяжки. Хорошо что они перетягивают такое количество или плохо это зависит от целей этой операции — мне они неизвестны и умничать я не буду. Но для вашего понимания: около 50% КАБов что сейчас вообще на фронте задействованы летят именно на Сумскую/Курскую области. То есть по сути ситуация с авиацией не решена (ОК не подтвердил большинство сбитий, о которых заявлялось до этого), и пока она решена не будет — громадного успеха тоже не будет", — резюмировал канал.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа и с тех пор уверенно двигаются в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Президент Владимир Путин лишь на следующий день созвал Совбез РФ, где не сказал ничего внятного по поводу событий на границе, а лишь назвал это "провокацией Киева". Также он поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям, бежавшим из опасного региона.

Иностранные СМИ утверждают, что разведка знала о подготовке прорыва через две недели, но Путину об этом не докладывали. В Кремле отказались от комментариев по этому поводу.

Успешная операция Вооруженных сил Украины в Курской области показала Путина и его военных как немощных и неэффективных. Наступление ВСУ стало самым серьезным вызовом для Путина с момента бунта Евгения Пригожина в прошлом году.