Перекидають, звідки тільки можно: стало відомо, які війська росіяни стягують під Курськ з фронту

Такі істеричні "ротації" дають багато можливостей українським військовим

Росіяни після перших днів шоку та паніки, схоже, більш-менш оговталися, тому намагаються посилити в Курській області РФ своє угруповання. Але ситуація для них зараз така, що підкріплення туди перекидають не тільки з тилу, але й з фронту в Україні.

Про це написав моніторинговий канал "Николаевский Ванек". За його даними, до Курської області зараз перекидаються не тільки строковики (яких російський диктатор Путін колись обіцяв не кидати воювати) та різноманітні недосвідчені резервні підрозділи, але й сили оперативного резерву з низки напрямків в Україні.

Зокрема, з Херсонського напрямку росіяни витягнули два батальони десантників, з Запорізького напрямку перекидають дві бригади – 38-у та 64-ту. З Куп'янського напрямку пішло кілька мотострілецьких батальйонів, з Харківського, який добряче забуксував, уводять окремі батальйони 1009-го, 79-го, 272-го мотострілецьких полків, а також 138-ї бригади.

З важливого для росіян Покровського напрямку перекидають вже неодноразово биту українськими військами 810-ту бригаду морської піхоти та кілька батальйонів штурмовиків, з Луганського – чеченські підрозділи. Ситуація настільки критична, що росіянам довелося "обідрати" навіть Бєлгородський напрямок, перекинувши до "сусідів" по роті з мотострілецьких полку та бригади. Такі істеричні "ротації" дають багато можливостей.

"Деякі такі рухи, зокрема на Куп'янському напрямку, фіксувалися та наносилися успішні удари в момент їхньої перетяжки. Добре, що вони перетягують таку кількість, або погано, це залежить від цілей цієї операції — мені вони невідомі та розумничати я не буду. Але для вашого розуміння: близько 50% КАБів, що зараз взагалі на фронті задіяні, летять саме на Сумську/Курську області. Тобто, по суті, ситуація з авіацією не вирішена (ОК не підтвердив більшість збитків, про які заявлялося до цього), і поки вона вирішена не буде — величезного успіху теж не буде", – резюмував канал.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня і з того часу впевнено рухаються у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Президент Володимир Путін лише наступного дня скликав Радбез РФ, де не сказав нічого виразного щодо подій на кордоні, а лише назвав це "провокацією Києва". Також він доручив виплатити по 10 тисяч рублів сім’ям, які втекли із небезпечного регіону.

Іноземні ЗМІ стверджують, що розвідка знала про підготовку прориву за два тижні, але Путіну про це не доповідали. У Кремлі відмовилися від коментарів щодо цього.

Успішна операція Збройних сил України у Курській області, показала Путіна та його військових, як немічних та неефективних. Наступ ЗСУ став найсерйознішим викликом для Путіна з моменту бунту Євгена Пригожина минулого року.