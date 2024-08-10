Найсерйозніший виклик з часів Пригожина: РФ не зможе швидко повернути Курську область

Зараз українські військові зайняли одне місто та понад 20 менших населених пунктів та активно просуваються до Курської АЕС

Успішна операція Збройних сил України на російській території, у Курській області, показала російського диктатора Володимира Путіна та його військових, як немічних та неефективних. Наступ ЗСУ став найсерйознішим викликом для Путіна з моменту бунту Євгена Пригожина минулого року.

Про це пише американське видання The Washington Post. Зазначається, що успіх ЗСУ неймовірно підняв моральний дух українських військових та мирного населення, водночас завдавши сильного удару по репутації російської влади та армії.

Так, якщо росіянам вдасться зупинити ЗСУ в Курській області та перейти у контрнаступ, повернути захоплені території займе в них дуже багато часу. Зокрема, зазначає видання, якщо росіяни будуть наступати з тією ж швидкістю, що і на інших напрямках – їм знадобиться щонайменше рік. Не рахуючи того, що російські населені пункти на території, яку захопили українці, будуть зруйновані вщент.

Зараз українські військові зайняли одне місто та понад 20 менших населених пунктів та активно просуваються до Курської АЕС. Навіть якщо їхній марш виявиться невдалим – в ЗСУ буде час окопатися на захоплених територіях, що потенційно дасть Україні потужний козир у випадку припинення вогню, або мирних переговорів.

"Українські сили явно просунулися досить далеко в Курській області, але скільки території вони контролюють або насправді мають намір контролювати, залишається невідомим", — резюмував у коментарі виданню старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня і з того часу впевнено рухаються у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Президент Володимир Путін лише наступного дня скликав Радбез РФ, де не сказав нічого виразного щодо подій на кордоні, а лише назвав це "провокацією Києва". Також він доручив виплатити по 10 тисяч рублів сім’ям, які втекли із небезпечного регіону.

Іноземні ЗМІ стверджують, що розвідка знала про підготовку прориву за два тижні, але Путіну про це не доповідали. У Кремлі відмовилися від коментарів щодо цього.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в мережу злили відео з пересуванням російської військової техніки у Курську. Пропагандисти в паніці, адже подібні відео ЗСУ можуть використовувати для ударів по ворожих колонах.