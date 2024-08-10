"Повернення справедливості": Зеленський вперше натякнув на бої у Курській області

Україна чинить тиск на агресора

Президент України Володимир Зеленський уперше натякнув на те, що зараз відбувається на Курському напрямі. Він подякував військовим, які "видавлюють війну на територію агресора".

Про це він розповів під час свого традиційного вечірнього відеозвернення за підсумками 10 серпня. За його словами, він кілька разів на день поговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

"Сьогодні кілька разів уже доповідав Головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витискання війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість і гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора", — розповів Зеленський.

Хоча президент не став вдаватися до деталей, проте це перша його заява, яка хоча б містить натяк на те, що відбувається на російській стороні кордону. Втім, помітно те, що він не став прямо підтверджувати чи спростовувати присутність ЗСУ у Курській області.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Іноземні ЗМІ стверджують, що російська розвідка знала про підготовку прориву за два тижні до початку, але Путіну про це не доповідали.