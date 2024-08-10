У наступу на Курськ могла бути важлива мета: на Заході вказали на неочевидний момент

Міфи про російські червоні лінії руйнуються

Блискавичний наступ українських військ на Курську область не лише вкотре довела здатність України проводити успішні наступи, а й показав, що російські "червоні лінії" є порожніми словами. Крім того, воно матиме важливе значення під час майбутніх переговорів.

Про це йдеться у статті Foreign Policy. У матеріалі наголосили, що це вперше, коли Росії доводиться вести бойові дії на своїй території з часів Другої світової війни.

Зазначається, що на Заході було багато дебатів про певні "червоні лінії" Кремля, які могли б стати причиною Третьої світової та ядерної війни. Наприклад, такими називали постачання західного озброєння, що призвело до заборони його використання російської території.

"Частиною ефекту та мети операції "Курськ" могла бути демонстрація в черговий раз помилковості аргументу про червону лінію", — йдеться в матеріалі.

Хоча в цей час незрозуміло, що було метою операції, але видання передбачає, що захоплення російської території могло б призвести до прискорення закінчення війни. Операція показує, що Україна все ще має суттєвий військовий потенціал і здатна вплинути на будь-які переговори після закінчення війни. Крім того, вона руйнує наративи про те, що російський диктатор Володимир Путін має всі важелі тиску, щоби диктувати умови завершення війни.

Видання повідомляє, що Київ на переговорах майже не мав можливостей тиснути на Москву, проте захоплення деяких частин Курської області дозволить вести переговори результативніше.

"У певному сенсі, нова українська стратегія може дати можливість "голубам" у російському керівництві — якщо вони існують і мають якийсь вплив на Путіна — стверджувати, що анексії мають бути скасовані, щоб відновити територіальну цілісність Росії. Поки що Україна може утримувати захоплені нею території в Росії, на Путіна чинитиметься сильний тиск з метою повернути їх під контроль Москви", — повідомляє FP.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня після чого значно просунулися у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Іноземні ЗМІ стверджують, що російська розвідка знала про підготовку прориву за два тижні до його початку, але Путіну про це не повідомляли