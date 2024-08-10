У наступления на Курск могла быть важная цель: на Западе указали на неочевидный момент

Мифы о российских красных линиях рушатся

Молниеносное наступление украинских войск на Курскую область не только еще раз доказала способность Украины проводить успешные наступления, но и показало, что российские "красные линии" являются пустыми словами. Кроме того, оно будет иметь важное значение во время будущих переговоров.

Об этом говорится в статье Foreign Policy. В материале подчеркнули, что это первый раз, когда России приходится вести боевые действия на своей территории со времен Второй мировой войны.

Отмечается, что на Западе было много дебатов о неких "красных линиях" Кремля, которые могли бы стать причиной Третьей мировой и ядерной войны. Например, таковыми называли поставки западного вооружения, что привело к запрету на его использование на российской территории.

"Частью эффекта и цели операции "Курск" могла быть демонстрация в очередной раз ошибочности аргумента о красной линии", — говорится в материале.

Хотя в настоящее время непонятно, что было целью операции, но издание предполагает, что захват российской территории мог бы привести к ускорению окончания войны. Операция показывает, что у Украины остается существенный военный потенциал и она способна повлиять на любые переговоры по окончанию войны. Кроме того, она рушит нарративы о том, что российский диктатор Владимир Путин имеет все рычаги давления, чтобы диктовать условия завершения войны.

Издание сообщает, что у Киева на переговорах почти не было возможностей давить на Москву, однако захват некоторых частей Курской области позволит вести переговоры более результативно.

"В некотором смысле, новая украинская стратегия может дать возможность голубям в российском руководстве — если они существуют и имеют какое-либо влияние на Путина — утверждать, что аннексии должны быть отменены, чтобы восстановить территориальную целостность России. Пока Украина может удерживать захваченные ею территории в России, на Путина будет оказываться сильное давление с целью вернуть их под контроль Москвы", — сообщает FP.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа после чего значительно продвинулись в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Иностранные СМИ утверждают, что российская разведка знала о подготовке прорыва за две недели до его начала, но Путину об этом не докладывали