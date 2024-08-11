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"Дуже напружено": у РФ підтвердили захід ЗСУ з нового напрямку, а воєнкори заявляють про захоплення сіл (мапа)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Бої у Курській області Новина оновлена 11 серпня 2024, 10:59
Бої у Курській області. Фото Колаж "Телеграфа"

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає

Українські війська, ймовірно, зайшли ще до одного з районів Курської області. Також Збройним силам України нібито вдалося заблокувати російський гарнізон у Суджі.

Так, голова Біловського району Курської області Микола Волобуєв заявив, що 10 серпня на територію регіону зайшли "диверсійно-розвідувальні групи". За його словами, це викликало "багато метушні та паніки".

"Наразі ситуація стабільна, але дуже напружена. Сьогодні нам незрозумілі деякі моменти на прикордонних територіях", — заявив він.

Варто зазначити, що поки що незрозуміло, чи "ДРГ" закріпилися на цій території, а також те, чи стояла взагалі перед ними така мета.

Своєю чергою пропутінський блогер Юрій Подоляка, засуджений в Україні заочно до 15 років позбавлення волі за держзраду, повідомив, що українські війська нібито вирішили розвернути свої сили на південь, і вдарити в обхід Суджі. За його словами, ЗСУ провели вдалу атаку, внаслідок якої було встановлено контроль над н.п. Махнівка та Плехово та взяли під вогневий контроль останню дорогу до Суджі з боку Білгородської області. Він наголосив, що таким чином російський гарнізон Суджі тепер "опинився у щільній блокаді".

"Далі, намагаючись розвинути свій успіх, він завів у прорив кілька своїх ДРГ, які у вже звичній манері почали наводити "шурхіт" у нас у тилу. А під покровом ночі ЗСУ спробували прорватися в районі Кучерів. Чи були тут просування і наскільки достовірно, поки що неясно, але точно не глибокі. Проте небезпека тут поки не ліквідована і очевидно, що сьогодні армія Зеленського спробує розвинути тут свій успіх", — написав Подоляка.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня, після чого значно просунулися у бік Курська та міста Курчатів, де знаходиться атомна електростанція. Іноземні ЗМІ стверджують, що російська розвідка знала про підготовку прориву за два тижні до початку, але Путіну про це не повідомляли.

Теги:
#Бої #Курська область #ЗСУ