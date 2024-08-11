"Дуже напружено": у РФ підтвердили захід ЗСУ з нового напрямку, а воєнкори заявляють про захоплення сіл (мапа)

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Українські війська, ймовірно, зайшли ще до одного з районів Курської області. Також Збройним силам України нібито вдалося заблокувати російський гарнізон у Суджі.

Так, голова Біловського району Курської області Микола Волобуєв заявив, що 10 серпня на територію регіону зайшли "диверсійно-розвідувальні групи". За його словами, це викликало "багато метушні та паніки".

"Наразі ситуація стабільна, але дуже напружена. Сьогодні нам незрозумілі деякі моменти на прикордонних територіях", — заявив він.

Варто зазначити, що поки що незрозуміло, чи "ДРГ" закріпилися на цій території, а також те, чи стояла взагалі перед ними така мета.

Своєю чергою пропутінський блогер Юрій Подоляка, засуджений в Україні заочно до 15 років позбавлення волі за держзраду, повідомив, що українські війська нібито вирішили розвернути свої сили на південь, і вдарити в обхід Суджі. За його словами, ЗСУ провели вдалу атаку, внаслідок якої було встановлено контроль над н.п. Махнівка та Плехово та взяли під вогневий контроль останню дорогу до Суджі з боку Білгородської області. Він наголосив, що таким чином російський гарнізон Суджі тепер "опинився у щільній блокаді".

"Далі, намагаючись розвинути свій успіх, він завів у прорив кілька своїх ДРГ, які у вже звичній манері почали наводити "шурхіт" у нас у тилу. А під покровом ночі ЗСУ спробували прорватися в районі Кучерів. Чи були тут просування і наскільки достовірно, поки що неясно, але точно не глибокі. Проте небезпека тут поки не ліквідована і очевидно, що сьогодні армія Зеленського спробує розвинути тут свій успіх", — написав Подоляка.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня, після чого значно просунулися у бік Курська та міста Курчатів, де знаходиться атомна електростанція. Іноземні ЗМІ стверджують, що російська розвідка знала про підготовку прориву за два тижні до початку, але Путіну про це не повідомляли.