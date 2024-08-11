"Зараз ейфорія": німецький аналітик закликав "не обманювати себе" з Курською операцією ЗСУ

Союзники можуть натиснути на Україну

Українським військам з часом доведеться відступити з території Росії, які їм вдалося зайняти. Можливо, це відбудеться не зразу.

Про це в соцмережі X написав експерт BILD Юліан Рьопке. За його словами, він досі не розуміє української стратегії.

"Якщо у вас насправді є 5000 свіжих солдатів плюс техніка, чому б не прорвати російський фронт у Харкові, Луганську, Донецьку чи Запоріжжі? Не будемо обманювати себе. Звичайно, Україні доведеться відійти від Росії. Можливо, не відразу, але точно в контексті мирних переговорів і під міжнародним тиском", — написав він.

Рьопке зазначив, що в цьому плані стратегія захоплення російського регіону залишається надзвичайно ризикованою. Водночас він висловив припущення, що після цього може розпочатися відволікання противника перед звільненням півдня та сходу України.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня після чого значно просунулися у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Іноземні ЗМІ стверджують, що російська розвідка знала про підготовку прориву за два тижні до його початку, але Путіну про це не повідомляли.