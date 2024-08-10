Охоронці підуть воювати? Кремль відправив неочікувані "резерви" у Курську область

Диктатор Путін "незадоволений" і "роздратований"

В Росії на оборону Курської області кидають співробітників приватних охоронних підприємств (так званих ПОПів), які належать великим держкомпаніям.

Як зазничає політтехнолог і колишній спічрайтер президента РФ Володимира Путіна, опозиціонер Аббас Галлямов, вже одно з підприємств "РН-Охорона" (Роснефть) приведене у бойове положення.

"Тим, хто має бойовий досвід і колишнім вагнерівцям роздали зброю. Кажуть — перекинуть у Курську область. Також такий стан і в ПОПів інших держкомпаній", — повідомив Галлямов з посиланням на джерело в "Роснєфті".

За словами джерела The Moscow Times, вторгнення ЗСУ в Курську область стало шоком для Кремля та російської армії.

"Це сильний ляпас для президента (Володимира Путіна — Ред.). Ми добу не можемо відкинути противника. Створено небезпеку російському регіону, населенню. Так не поводиться країна, впевнена у своїй перемозі", — сказав один урядовий чиновник.

Під час останніх зустрічей з керівництвом силових структур та публічних виступів диктатор Путін був "незадоволений" і "роздратований".

"Наші прикордонники ведуть бій в оточенні. Строковики потрапили в полон. Зрозуміло, що глибини наступу в українців немає. Але все одно репутаційно те, що сталося, дуже неприємно", — додав вже інший чиновник.

Раніше "Телеграф" розповідав, як росіяни відреагували на запровадження режим контртерористичної операції (КТО) у трьох областях РФ.