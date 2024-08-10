У Курській області знову збили "Алігатор": що з екіпажем російського вертольота Ка-52

Точне місце ліквідації ворожого борту поки що невідоме

У суботу, 10 серпня, у Курській області Росії, ймовірно, було знищено ще один російський вертоліт Ка-52, так званий "Алігатор". Він був ліквідований з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Про поразку вертольота писали російські пабліки. Його підтвердив російський військовий експерт Кирило Федоров.

"На жаль, у лавах льотчиків є втрати... ДРГ ворога влаштувала засідку з ПЗРК і змогла збити Ка-52 з нашими героями", — написав він.

Російські "військори" також пишуть, що екіпаж вертольота загинув. Точне місце його ураження не повідомляється.

Для довідки: бойовий вертоліт Ка-52 ще називають "Алігатором". Використовується для ураження наземних та повітряних цілей, застосовується проти живої сили, броньованої та неброньованої техніки. Вважається одним із найшвидших бойових вертольотів у світі. Вартість базової модифікації "Алігатора" складає 16 мільйонів доларів США.

Варто зазначити, що 6 серпня, у перший день бойових дій на території Курської області, російський Ка-52 був збитий у Сумській області. Пілот загинув.

Також "Телеграф" повідомляв, що бійцям Служби безпеки України вдалося вразити за допомогою fpv-дрону російський гелікоптер Мі-8. Це теж сталося у Курській області.