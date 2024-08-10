В Курской области снова сбили "Аллигатор": что с экипажем российского вертолета Ка-52

Точное место ликвидации вражеского борта пока неизвестно

В субботу, 10 августа, в Курской области России, вероятно, был уничтожен еще один российский вертолет Ка-52, так называемый "Аллигатор". Он был ликвидирован из переносного зенитно-ракетного комплекса.

О поражении вертолета писали российские паблики. Его подтвердил российский военный эксперт Кирилл Федоров.

"К сожалению в рядах лётчиков есть потери… ДРГ врага устроила засаду с ПЗРК и смогла сбить Ка-52 с нашими героями", — написал он.

Российские "военкоры" тоже пишут, что экипаж вертолета погиб. Точное место его поражения не сообщается.

Для справки: боевой вертолет Ка-52 еще называют "Аллигатором". Используется для поражения наземных и воздушных целей, применяется против живой силы, бронированной и небронированной техники. Считается одним из самых быстрых боевых вертолетов в мире. Стоимость базовой модификации "Аллигатора" составляет 16 миллионов долларов США.

Стоит отметить, что 6 августа, в первый день боевых действий на территории Курской области российский Ка-52 был сбит в Сумской области. Пилот погиб.

Также "Телеграф" сообщал, что бойцам Службы безопасности Украины удалось поразить с помощью fpv-дрона российский вертолет Ми-8. Это тоже произошло в Курской области.