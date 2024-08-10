Командир "Ахмата" похвалил ВСУ за операцию в Курской области и накинулся с критикой на Минобороны РФ

Главарь Ахмата считает, что можно было лучше спланировать оборону Курской области

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, который якобы находится под Суджей, обвинил чиновников Минобороны России во вранье. Именно из-за них, по его словам, и произошел провал обороны в Курской области.

Об этом он рассказал в интервью Z-военкору Семену Пегову (телеграм-канал WarGonzo). Алаудинов подчеркнул, что ВСУ долго и серьезно готовились к операции, но российские военачальники так много обманывали, что "обманули сами себя".

"Давайте прямо говорить. <…> Мы просчитывали все плюсы-минусы, были готовы ко всему. Потом получилось так, что некоторые руководители Минобороны, я так понял, они настолько обманывали, обманывали, обманывали и получилось так, что обманули сами себя", — сказал Алаудинов.

Более того, он похвалил ВСУ за хорошую подготовку операции и отметил, что в Курской области могут находиться тысячи украинских военных — ДРГ очень много и понять куда именно они просочились очень трудно. Силы были сняты якобы с "белорусского направления". Также глава "Ахмата" заявил, что якобы были замечены среди ВСУ в большом количестве французы и поляки, а самой операцией руководит "командование штабов непосредственно блока НАТО", потому что украинцы сами якобы не смогли бы спланировать такую операцию.

"С некоторых участков, где некие командующие, как говорится, занимались враньем, противник спокойно снял подразделения, тоже они были перекинуты сюда, занимались подготовкой, в то время как мы, получается, врали, сами себе. Не мы, а некоторые так называемые командующие", — заявил Апти Алаудинов.

Глава чеченского спецназа дал свой прогноз касательно того, как скоро удастся вернуть территории в Курской области под контроль РФ. По его словам, в ближайшие недели "придется хорошенько поработать", но вопроса о проигрыше России якобы не стоит.

"Всегда говорил и сейчас повторю, СВО завершится в этом году. Сейчас тяжелая ситуация сложилась у нас из-за того, что территория наша, есть мирные жители и работать в таких условиях нужно внимательно. Но вопроса о том, что мы уничтожим противника и завершим СВО как раз таки на этой всей эпопее у нас не стоит", — резюмировал Апти Алаудинов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на Западе прорыв в Курской области назвали самым большим провалом Путина. Эксперты также оценили темпы продвижения ВСУ.