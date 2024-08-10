Командир "Ахмата" похвалив ЗСУ за операцію в Курській області та накинувся з критикою на Міноборони РФ

Ватажок Ахмата вважає, що можна було краще спланувати оборону Курської області

Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов, який нібито перебуває під Суджею, звинуватив чиновників Міноборони Росії у брехні. Саме через них, за його словами, і стався провал оборони у Курській області.

Про це він розповів в інтерв’ю Z-військкору Семену Пегову (телеграм-канал WarGonzo). Алаудінов наголосив, що ЗСУ довго і серйозно готувалися до операції, але російські воєначальники так багато обманювали, що "обдурили самі себе".

"Давайте прямо говорити. <…> Ми прораховували всі плюси-мінуси, були готові до всього. Потім вийшло так, що деякі керівники Міноборони, я так зрозумів, вони настільки обманювали, обманювали, обманювали й вийшло так, що обманули самі себе", — Сказав Алаудінов.

Щобільше, він похвалив ЗСУ за хорошу підготовку операції та зазначив, що в Курській області можуть бути тисячі українських військових — ДРГ дуже багато і зрозуміти, куди саме вони просочилися дуже важко. Сили було знято нібито з "білоруського напряму". Також глава "Ахмата" заявив, що нібито були помічені серед ЗСУ у великій кількості французи та поляки, а самою операцією керує "командування штабів безпосередньо блоку НАТО", тому що українці самі нібито не змогли б спланувати таку операцію.

"З деяких ділянок, де деякі командувачі, як кажуть, займалися брехнею, противник спокійно зняв підрозділи, теж вони були перекинуті сюди, займалися підготовкою, тоді як ми, виходить, брехали, самі собі. Не ми, а деякі так звані командувачі", — Заявив Апті Алаудінов.

Глава чеченського спецназу дав свій прогноз щодо того, коли вдасться повернути території в Курській області під контроль РФ. За його словами, найближчими тижнями "доведеться добре попрацювати", але питання про програш Росії нібито не стоїть.

"Завжди говорив і зараз повторю, СВО завершиться цього року. Наразі важка ситуація склалася у нас через те, що територія наша, є мирні жителі і працювати в таких умовах потрібно уважно. Але питання про те, що ми знищимо супротивника і завершимо СВО якраз таки на цій усій епопеї у нас не стоїть", — резюмував Апті Алаудінов.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Заході прорив у Курській області назвали найбільшим провалом Путіна. Експерти також оцінили темпи просування ЗСУ.