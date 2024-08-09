СБУ во второй раз поразила российский вертолет fpv-дроном: появилось уникальное видео

Ранее украинским бойцам не удавалось атаковать вертолеты таким образом

Бойцам Службы безопасности Украины удалось попасть с помощью fpv-дрона в еще один российский вертолет. В этот раз мишенью стал вражеский Ми-8.

Об этом сообщили источники "Телеграфа" в СБУ. Также в нашем распоряжении появилось видео, на котором зафиксирован момент удара по вражескому борту.

На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" службы безопасности поражает вертолет в момент его полета. Отмечается, что это произошло на территории Курской области РФ.

Пока неизвестно о дальнейшей судьбе этого вертолета. Российские официальные источники и паблики пропагандистов не сообщали о поражении Ми-8.

Напомним, на днях появилась информация, что бойцы СБУ уже подбили fpv-дроном вражеский вертолет Ми-28. В сети было опубликовано соответствующее видео. Активист и волонтер Сергей Стерненко подтвердил подлинность ролика.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 6 августа в Сумской области был сбит российский военный вертолет Ка-52. Борт летел штурмовать Сумщину. По данным пабликов, внутри якобы было два пилота. Один из них пострадал, а 22-летний лётчик погиб.