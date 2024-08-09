СБУ вдруге уразила російський вертоліт fpv-дроном: з'явилося унікальне відео

Раніше українським бійцям не вдавалося атакувати вертольоти у такий спосіб

Бійцям Служби безпеки України вдалося поцілити за допомогою fpv-дрона в ще один російський вертоліт. Цього разу мішенню став ворожий Мі-8.

Про це повідомили джерела "Телеграфу" в СБУ. Також у нашому розпорядженні з'явилося відео, на якому зафіксовано момент удару по ворожому борту.

На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту. Зазначається, що це відбулося на території Курської області РФ.

Наразі невідомо про подальшу долю цього вертольоту. Російські офіційні джерела та пабліки пропагандистів не повідомляли про ураження Мі-8.

Нагадаємо, днями явилася інформація, що бійці СБУ вже підбила fpv-дроном ворожий вертоліт Мі-28. У мережі було опубліковано відповідне відео. Активіст та волонтер Сергій Стерненко після цього підтвердив справжність ролика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в 6 серпня в Сумській області збили російський військовий вертоліт Ка-52. Борт летів штурмувати Сумщину. За даними пабліків, всередині нібито було два пілоти. Один з них постраждав, а 22-річний льотчик загинув.