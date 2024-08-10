"Давайте миритися": як росіяни відреагували на запровадження режиму КТО у трьох областях РФ

Росіяни в мережі обурюються через нові заходи і починають все більше сумніватися в словах влади

У Курській області, де ЗСУ продовжують просуватися, запроваджено режим контртерористичної операції (КТО). Таке рішення ухвалив Національний антитерористичний комітет РФ, повідомив губернатор регіону Олексій Смирнов.

У мережі пояснили, що означає цей режим і які наслідки спричиняє мирне населення. Також стверджується, що КТО запроваджено ще у двох областях – Білгородській та Брянській.

"За рішенням Національного антитерористичного комітету у зв’язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України в Курській області запроваджено режим КТО", — написав Смирнов.

КТО вводиться для "припинення та розкриття терористичного акту, мінімізації його наслідків та захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави". Зазвичай він має чітко прописані терміни, але у цьому разі таких немає.

На час дії режиму влада отримує додаткові повноваження. Наприклад, дозволяється будь-де і будь-коли проводити огляд людей, автомобілів і перевіряти документи. Також влада може обмежити рух автомобілів та пішоходів у будь-якому місці та у будь-який час. На додаток до цього посилюється громадський порядок, зупиняється надання послуг зв’язку або вводиться обмеження використання мереж і засобів зв’язку.

Під час КТО правоохоронці та місцева влада отримують право контролювати телефонні розмови росіян та стежити за їх листуваннями в мережі інтернет. Заборонено продавати алкоголь та зброю, а також дозволяється вилучати транспорт у мирного населення для потреб військових і не лише.

Росіян не влаштував такий поворот подій. Вони засумнівалися у заявах влади про те, що ситуація під контролем і навіть запропонувала миритися з українцями. Інші ж переживають про те, що не зможуть випити пива і закликають "потерпіти", адже "нацизм все одно буде знищений",

Також "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ за 20 км від Курської АЕС. Їм за кілька днів удалося просунутися майже на 47 км углиб російського регіону. Іноземні ЗМІ стверджують, що за перші 48 годин ЗСУ вдалося захопити більше територій, ніж під час літнього контрнаступу у 2023 році.