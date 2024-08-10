"Давайте мириться": как россияне отреагировали на введение режима КТО в трех областях РФ

Россияне в сети негодуют из-за новых мер и начинают все больше сомневаться в словах власти

В Курской области, где ВСУ продолжают продвигаться, введен режим контртеррористической операции (КТО). Такое решение принял Национальный антитеррористический комитет РФ, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

В сети объяснили, что значит этот режим и какие последствия влечет для мирного населения. Также утверждается, что КТО введен еще в двух областях — Белгородской и Брянской.

"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", — написал Смирнов.

КТО вводится для "пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства". Обычно он имеет четко прописанные сроки, но в данном случае таковых нет.

На время действия режима власти получают дополнительные полномочия. К примеру, разрешается в любом месте и в любое время проводить досмотр людей, автомобилей и проверять документы. Также власти могут ограничить движение автомобилей и пешеходов в любом месте и в любое время. В добавок к этому усиливается общественный порядок, приостанавливается оказания услуг связи или вводится ограничение на использование сетей и средств связи.

Во время КТО правоохранители и местные власти получают право контролировать телефонные разговоры россиян и следить за их переписками в сети интернет. Запрещено продавать алкоголь и оружие, а также разрешается изымать транспорт у мирного населения для нужд военных и не только.

Россиян не устроил такой поворот событий. Они засомневались в заявлениях власти о том, что ситуация под контролем и даже предложили мириться с украинцами. Другие же переживают о том, что не смогут выпить пива и призывают "потерпеть", ведь "нацизм все равно будет уничтожен",

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ в 20 км от Курской АЭС. Им за несколько дней удалось продвинуться почти на 47 км вглубь российского региона. Иностранные СМИ утверждают, что за первые 48 часов ВСУ удалось захватить больше территорий, чем во время летнего контрнаступления в 2023 году.