Бої йдуть вже неподалік Курської АЕС: свіжі карти, що зараз відбувається в Курській області

Місцева влада визнає, що бойові дії вже недалеко від Курчатова, де розташована Курська АЕС

У Курській області РФ вже четверту добу тривають бойові дії. У мережі з’явилася нова карта українського просування у Курській області.

Її опублікував американський інститут вивчення війни (ISW). Подробиці повідомив військовий оглядач Ігаль Левін у Telegram.

Він уточнив, що опублікована мапа відображає ситуацію на 8 серпня.

"Російські джерела стверджують, що українські сили просунулися до сіл Кромські Бики та Малютіна (до 35 км від міжнародного кордону та за 17 км на південний схід від міста Льгов), але це, швидше за все, невеликі групи розвідки та авангарду, і територію вони контролювати не можуть ”, — написав Левін.

Тим часом місцева влада повідомляє, що бойові дії йдуть уже за кілька десятків кілометрів від Курчатова і Курської АЕС, ситуація напружена. Російські воїнкори публікують такі карти бойових дій у Курській області:

За даними ворога, російське село Плехове Суджанський район знаходиться під ударами танків. "Х*хли намагаються зайти з того боку", — йдеться у публікації.

Місцева влада визнає, що бойові дії точаться вже недалеко від Курчатова, де розташована Курська АЕС.

Тим часом у Міноборони РФ вперше заявили про бої в районі міста Суджа. У відомстві стверджують, що нібито угруповання "Північ" та резерви стримують спроби прориву углиб території Курської області.

Нагадаємо, 6 серпня росіяни заявили про нібито прорив кордону в Курській області. Спочатку у Кремлі стверджували, що спробу прориву було відбито. Пізніше визнали, що бої продовжуються.

Головним центром боїв залишається місто Суджа. Там знаходиться газовимірювальна станція для транзиту газу до Європи. Ще одна важлива точка — селище Кореневе, яке є районним центром.

За даними росЗМІ, зона боїв уже розтяглася на 800 квадратних кілометрів. Українські сили нібито зайшли на 30 кілометрів углиб області.

Тим часом, українське командування не коментує ситуацію в Курській області.

Раніше "Телеграф" повідомив, що бої на території РФ продовжуються, під частковим або повним контролем ЗСУ може перебувати 11 населених пунктів Суджанського району.