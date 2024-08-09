Броньоване таксі: як БТР Stryker допомагають ЗСУ наступати в Курській області

Ці бронемашини вже понад рік перебувають на озброєнні Сил оборони України

В операції на території Курської області Росії Збройні сили України використовують чимало зразків західної техніки. Зокрема, там були помічені американські БТР М1126 Stryker.

"Телеграф" розповість, чим особливі ці БТР. Та як вони можуть допомогти Силам оборони у наступі.

БТР Stryker – це універсальна восьмиколісна бойова броньована машина. Вона була створена на базі канадсько-швейцарського бронетранспортера LAV III/Piranha III 8x8. Виробником цих машин є американська компанія General Dynamics Land Systems.

Розробкою БТР Stryker почали займатися у кінці 90-х років минулого століття, а перші машини надійшли на озброєння американської армії в лютому 2002 року. Вони призначені для різноманітних військових завдань, включаючи наступальні операції, розвідку та ведення бойових дій в різних умовах.

БТР Stryker отримали свою назву на честь двох американських бійців: сержанта Джона Страйкера, який відзначився у боях під час Другої світової війни, та солдата Роберта Страйкера, який загинув у В'єтнамській війні.

На озброєння ЗСУ ці БТР почали надходити на початку 2023 року. Наразі точно невідомо скільки саме машин було передано, проте повідомлялося, що США запланували передати загалом 90 Stryker у двох версіях — інженерній M1132 з тралами для боротьби з мінами та М1126 для підтримки піхоти. Останніх мало бути 70.

Особливістю БТР Stryker є їхня мобільність завдяки колісній базі, що забезпечує високу швидкість на дорогах і у міських умовах, а також ефективний броньований корпус, який надає захист для екіпажу від стрілецької зброї, снарядів артилерії та уламків мін.

Характеристики Stryker М1126:

Бойова маса — 17,2 т.

Швидкість по трасі — 97 км/год.

Запас ходу (по трасі) — 531 км.

Бронювання — круговий захист від ураження 14,5-мм бронебійними кулями та осколками 152 мм снарядів при повітряному підриві.

Озброєння — на дистанційно керованій установці Protector RWS зверху корпусу встановлюється 12,7-мм кулемет Browning M2 чи інший вид озброєння та шість димових гранатометів.

Колісна формула — 8×8.

Контакт з іншими машинами — система передачі текстової та графічної інформації, на цифровій карті можна позначати свої сили та ворога, дані передаються усім.

Навігація — система "Raytheon" AN/TSQ-158, є три перископічні прилади для механіка-водія та сім для командира, обладнаний відео та тепловізійною камерою.

У М1126 є три модифікації — основний бронетранспортер для транспортування піхоти та вогневої підтримки, модифікація для розвідки, патрулювання, доставки боєприпасів, варіант з посиленим дном та комплексом далекого спостереження для військової розвідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час боїв у Курській області нібито були помічені німецькі танки. У Німеччині вже прокоментували інформацію.