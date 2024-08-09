Бронированное такси: как БТР Stryker помогают ВСУ наступать в Курской области

Эти бронемашины уже больше года находятся на вооружении Сил обороны Украины

В операции на территории Курской области России вооруженные силы Украины используют немало образцов западной техники. В частности, там были замечены американские БТР М1126 Stryker.

"Телеграф" расскажет, чем особенны эти БТР. И как они могут помочь Силам обороны в наступлении.

БТР Stryker – это универсальная восьмиколесная боевая бронированная машина. Она была создана на базе канадско-швейцарского бронетранспортера LAV III/Piranha III 8x8. Производителем этих машин является американская компания General Dynamics Land Systems.

Разработкой БТР Stryker начали заниматься в конце 90-х годов прошлого столетия, а первые машины поступили на вооружение американской армии в феврале 2002 года. Они предназначены для различных военных задач, включая наступательные операции, разведку и ведение боевых действий в разных условиях.

БТР Stryker получили свое название в честь двух американских бойцов: отличившегося в боях во время Второй мировой войны сержанта Джона Страйкера и погибшего во Вьетнамской войне солдата Роберта Страйкера.

На вооружение ВСУ эти БТР начали поступать в начале 2023 года. Пока точно неизвестно, сколько именно машин было передано, однако сообщалось, что США запланировали передать в общей сложности 90 Stryker в двух версиях — инженерной M1132 с тралами для борьбы с минами и М1126 для поддержки пехоты. Последних должно было быть 70.

Особенностью БТР Stryker является их мобильность благодаря колесной базе, обеспечивающей высокую скорость на дорогах и в городских условиях, а также эффективный бронированный корпус, защищающий экипаж от стрелкового оружия, снарядов артиллерии и осколков мин.

Характеристики Stryker М1126:

Боевая масса — 17,2 т.

Скорость по трассе – 97 км/ч.

Запас хода (по трассе) – 531 км.

Бронирование – круговая защита от поражения 14,5-мм бронебойными пулями и осколками 152 мм снарядов при воздушном подрыве.

Вооружение – на дистанционно управляемой установке Protector RWS сверху корпуса устанавливается 12,7-мм пулемет Browning M2 или другой вид вооружения и шесть дымовых гранатометов.

Колесная формула – 8×8.

Контакт с другими машинами – система передачи текстовой и графической информации, на цифровой карте можно обозначать свои силы и врага, данные передаются всем.

Навигация — система "Raytheon" AN/TSQ-158, есть три перископических прибора для механика-водителя и семь для командира, оборудованный видео и тепловизионной камерой.

У М1126 есть три модификации – основной бронетранспортер для транспортировки пехоты и огневой поддержки, модификация для разведки, патрулирования, доставки боеприпасов, вариант с усиленным дном и комплексом дальнего наблюдения для военной разведки.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что во время боев в Курской области якобы были замечены немецкие танки. В Германии уже прокомментировали информацию.