Охранники пойдут воевать? Кремль отправил неожиданные "резервы" в Курскую область

Диктатор Путин "недоволен" и "раздражен"

В России на оборону Курской области бросают сотрудников частных охранных предприятий (так называемых ЧОПцев), принадлежащих крупным госкомпаниям.

Как отмечает политтехнолог и бывший спичрайтер президента РФ Владимира Путина, оппозиционер Аббас Галлямов, уже одно из предприятий "РН-Охрана" (Роснефть) приведено в боевое положение.

"Тем, кто имеет боевой опыт и бывшим вагнеровцам раздали оружие. Говорят – перебросят в Курскую область. Также такое положение и в ЧОП других госкомпаний", — сообщил Галлямов со ссылкой на источник в "Роснефти".

По словам источника The Moscow Times, вторжение ВСУ в Курскую область стало шоком для Кремля и российской армии.

"Это сильная пощечина для президента (Владимира Путина — Ред.). Мы сутки не можем отбросить противника. Создана опасность российскому региону, населению. Так не ведет себя страна, уверенная в своей победе", — сказал один правительственный чиновник.

Во время последних встреч с руководством силовых структур и публичных выступлений диктатор Путин был "недоволен" и "раздражен".

"Наши пограничники ведут бой в окружении. Срочники попали в плен. Понятно, что глубины наступления у украинцев нет. Но все равно репутационное происшествие очень неприятно", — добавил уже другой чиновник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как россияне отреагировали на введение режима контртеррористической операции (КТО) в трех областях РФ.