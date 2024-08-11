Рус

"Більше, ніж рейд": названо три можливі цілі ЗСУ в Курській області, відомий аналітик прокоментував їх

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
656
Колаж "Телеграфу"

На відміну від перших рейдів, військові не виходять із території Росії

Операція у Курській області вже обросла кількома версіями розвитку подій. Загалом обговорюють три цілі цих боїв, але деякі з них можна сміливо назвати хибними.

Про це йдеться у матеріалі австрійського військового аналітика Тома Купера. Він висловив свою думку щодо того, які версії менш реалістичні з тих, які зараз масово обговорюють.

Перша версія — операція полягає у захопленні вимірювальної та помпової станції на стику трьох газопроводів районі Суджі. Купер вважає, що цей сценарій є неправдоподібним, оскільки українці могли б перервати потік газу самостійно, глибоко всередині України.

"У Росії це пояснюють тим, що США вказали українську мету. Це теж неправда. Річ у тому, що ця станція не є важливою для блокади будь-якого трубопроводу. Приблизно через кожні 80-100 км на будь-якому трубопроводі – і в Україні, і в Росії, і скрізь – є чергова помпова станція. Тобто українці могли б перервати потік газу самостійно, глибоко всередині України й без проблем", — йдеться у матеріалі.

Друга версія – спроба зайти до тилу російського угруповання на півночі Харківщини. Купер вважає, що це також малоймовірно, адже поле бою знаходиться за 100 км на південний схід від західної Харківщини, а це надто далеко.

Він додав, що значно важливішою метою є захоплення Україною довгої ділянки залізниці від Курська до північної Харківщини. Вона є переважно лінією поставок для російських окупантів. І цю лінію зараз відрізано ЗСУ в районі Суджі.

Третя версія полягає в тому, що українські воїни хочуть "взяти" більше російської території в обмін на переговори. Чи це може бути підготовка до контрнаступу України до кінця поточного року.

"Вибачте, "мало інформації для обчислень": хоча я можу підтвердити, що Вашингтон, Київ і Москва "ніби ведуть переговори" постійно (зазвичай через Туреччину) з лютого 2022 року, ці переговори все ще перебувають у стані, коли я не бачу ніяких домовленостей взагалі. Щобільше, я просто не знаю про жодні українські операції, які готуються на вересень чи будь-який інший час", — резюмував Купер.

До речі, він вважає, що це набагато більше, ніж просто "черговий рейд". Хоча б тому, що на відміну від перших двох таких рейдів "ЗСУ не виходять із російської території".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що операція в Курській області вказала на неочевидні моменти.

Теги:
#Україна #Росія #Курська область