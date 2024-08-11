"Більше, ніж рейд": названо три можливі цілі ЗСУ в Курській області, відомий аналітик прокоментував їх

На відміну від перших рейдів, військові не виходять із території Росії

Операція у Курській області вже обросла кількома версіями розвитку подій. Загалом обговорюють три цілі цих боїв, але деякі з них можна сміливо назвати хибними.

Про це йдеться у матеріалі австрійського військового аналітика Тома Купера. Він висловив свою думку щодо того, які версії менш реалістичні з тих, які зараз масово обговорюють.

Перша версія — операція полягає у захопленні вимірювальної та помпової станції на стику трьох газопроводів районі Суджі. Купер вважає, що цей сценарій є неправдоподібним, оскільки українці могли б перервати потік газу самостійно, глибоко всередині України.

"У Росії це пояснюють тим, що США вказали українську мету. Це теж неправда. Річ у тому, що ця станція не є важливою для блокади будь-якого трубопроводу. Приблизно через кожні 80-100 км на будь-якому трубопроводі – і в Україні, і в Росії, і скрізь – є чергова помпова станція. Тобто українці могли б перервати потік газу самостійно, глибоко всередині України й без проблем", — йдеться у матеріалі.

Друга версія – спроба зайти до тилу російського угруповання на півночі Харківщини. Купер вважає, що це також малоймовірно, адже поле бою знаходиться за 100 км на південний схід від західної Харківщини, а це надто далеко.

Він додав, що значно важливішою метою є захоплення Україною довгої ділянки залізниці від Курська до північної Харківщини. Вона є переважно лінією поставок для російських окупантів. І цю лінію зараз відрізано ЗСУ в районі Суджі.

Третя версія полягає в тому, що українські воїни хочуть "взяти" більше російської території в обмін на переговори. Чи це може бути підготовка до контрнаступу України до кінця поточного року.

"Вибачте, "мало інформації для обчислень": хоча я можу підтвердити, що Вашингтон, Київ і Москва "ніби ведуть переговори" постійно (зазвичай через Туреччину) з лютого 2022 року, ці переговори все ще перебувають у стані, коли я не бачу ніяких домовленостей взагалі. Щобільше, я просто не знаю про жодні українські операції, які готуються на вересень чи будь-який інший час", — резюмував Купер.

До речі, він вважає, що це набагато більше, ніж просто "черговий рейд". Хоча б тому, що на відміну від перших двох таких рейдів "ЗСУ не виходять із російської території".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що операція в Курській області вказала на неочевидні моменти.