"Больше, чем рейд": названы три возможные цели ВСУ в Курской области, известный аналитик прокомментировал их

В отличие от первых рейдов, военные не выходят с территории России

Операция в Курской области уже обросла несколькими версиями развития событий. В целом обсуждают три цели этих боев, но некоторые из них можно смело назвать ошибочными.

Об этом говорится в материале австрийского военного аналитика Тома Купера. Он выразил свое мнение насчет того, какие версии являются менее реалистичными из тех, которые сейчас массово обсуждают.

Первая версия — операция заключается в захвате измерительной и насосной станции на стыке трех газопроводов районе Суджи. Купер считает, что этот сценарий неправдоподобен, поскольку украинцы могли бы прервать поток газа самостоятельно, глубоко внутри Украины.

"В России это объясняют тем, что США указали украинскую цель. Это тоже неправда. Дело в том, что эта станция не важна для блокады любого трубопровода. Приблизительно через каждые 80-100 км на любом трубопроводе – и в Украине, и в России, и везде – находится очередная насосная станция. То есть украинцы могли бы прервать поток газа самостоятельно, глубоко внутри Украины и без проблем", — говорится в материале.

Вторая версия — попытка зайти в тыл российской группировки на севере Харьковщины. Купер считает, что это также маловероятно, ведь поле боя находится в 100 км к юго-востоку от западной Харьковщины, а это слишком далеко.

Он добавил, что гораздо более важной целью является захват Украиной длинного участка железной дороги от Курска до северной Харьковщины. Она является основном линией поставок для российских оккупантов. И эта линия сейчас отрезана ВСУ в районе Суджи.

Третья версия заключается в том, что украинские воины хотят "взять" больше российской территории в обмен на переговоры. Или же это может быть подготовка к контрнаступлению Украины до конца текущего года.

"Извините, "мало информации для вычислений": хотя я могу подтвердить, что Вашингтон, Киев и Москва "как будто ведут переговоры" постоянно (обычно через Турцию) с февраля 2022 года, эти переговоры все еще находятся в состоянии, когда я не вижу никаких договоренностей вообще. Более того, я просто не знаю ни о каких украинских операциях, которые готовятся на сентябрь или любое другое время", — резюмировал Купер.

К слову, он считает, что это гораздо больше, чем просто "очередной рейд". Хотя бы потому, что в отличие от первых двух таких рейдов "ВСУ не выходят с российской территории".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что операция в Курской области указала на неочевидные моменты.