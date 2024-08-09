"Ничего хорошего, просто ужас!" Последние новости из Курщины и видео из Суджи

Россияне напуганы, а украинцы делают свою работу

"Ничего хорошего сказать не могу… Ужас, просто ужас", — жалуется россиянин, проезжающий через российский городок Суджа, рядом с которым сейчас продолжаются бои. Напомним, Силы обороны Украины прорвали границу с РФ во вторник, 6 августа, а сейчас уже контролируют, по меньшей мере, 155 кв. км Курской области.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Суджа Родная". На нем хорошо видны последствия боевых действий в пригороде.

Также, как сообщают российские "военкоры", украинцам удалось уничтожить очередную колонну российской техники и, вероятно, какую-то часть личного состава. Как отмечают пропагандисты, украинцам удалось получить доступ к камерам наблюдения в Курской области и таким образом наши ребята вычислили местонахождение российской колонны.

"Противник опубликовал кадры, признав, что с помощью камер охотится за нашими колоннами и патрулями. Колонна была поражена из-за того, что долго стояла на одном месте", — жалуются "военкоры".

Не обошли своим вниманием события в Судже и представители ЧВК "Вагнер", которых недавно хорошо проредили в Мали. Заявили, что готовы прийти на помощь Родине.

"Наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда", — написали в сообщении.

Также в Курскую область были направлены отдельные отряды МЧС России. Отмечается, что сотрудники ведомства будут якобы оказывать помощь населению в эвакуации, а пиротехники МЧС России будут обследовать и разминировать территории. Правда, как они собираются это делать во время активных боевых действий, неизвестно. Главное создать картинку.

В то же время, как сообщают украинские паблики, россияне начали снимать отдельные подразделения с восточного направления, чтобы бросить их под Суджу. Похоже, что одна из целей ВСУ будет достигнута.

"С нескольких направлений на Востоке снимают/сняли часть подразделений, в том числе подразделения, которые были "на восстановлении" после штурмовых действий на своем участке. В частности, минометная батарея 488 МСП (мотострелкового полка), который был на Купянском направлении, уже находится в Курской области", — сообщил Николаевский Ванёк.

По словам блоггера, ныне россияне формируют новые опорники, налаживают взаимодействие с другими вновь прибывшими подразделениями, основные силы тактической авиации также направлены именно в Курскую область.

"Пока они "придут в себя" пройдет время, сейчас по сути у кого логистика будет сильнее, тот и будет иметь локальный/тактический успех. Проблем хватает как у нас, так и у них. Относительно потерь в живой силе или пленных здесь прямо в салат преимущество в нашу пользу", — заключил Ванёк.

По состоянию на 18:00 о боях в Судже известно, по большей части, только из российских пабликов. Украинцы, наверняка, соблюдают оперативную тишину, чтобы не помогать врагу.

Так, россияне сообщают о том, что в сети появились факты присутствия украинских войск в западной части Суджи, а именно в селе Заолешенка. Также частям ВСУ удалось зайти на хутор Второй Княжин, как сообщают местные власти, под прикрытием бронетехники.

"По некоторым данным, противник предпринял попытку прорыва госграницы в районе хутора Кучеров в 22 километрах к юго-востоку от Суджи. На текущий момент идут перестрелки на подступах, информации о заходе непосредственно в населенный пункт нет", — пишут россияне и добавляют, что украинцы также продвигаются к хутору Южный.

Карта боев в Курской области

"В настоящее время на всем участке прорыва продолжаются бои. Не исключено, что в ближайшие дни противник введет второй эшелон с целью расширить зону контроля и продвинуться дальше на восток. Поэтому основные бои еще впереди", — скулят россияне.

На фоне этих новостей, в Росатоме заявили, что сократят количество персонала на стройплощадке Курской АЭС-2 в Курчатове, якобы в связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня.

"Оставшиеся на площадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком, системы работают в штатном режиме", — написали в Росатоме.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время боев в Курской области украинские военные заметили интересную деталь.