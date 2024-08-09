"Нічого хорошого, просто жах!" Останні новини з Курщини та відео з Суджі

Росіяни нажахані, а українці роблять свою роботу

"Нічого хорошого сказати не можу… Жах, просто жах", — бідкається росіянин, який проїжджає крізь російське містечко Суджа, поруч з яким нині тривають бої. Нагадаємо, Сили оборони України прорвали кордон із РФ у вівторок, 6 серпня, а нині вже контролюють, щонайменше, 155 км² Курської області.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Суджа Родная". На ньому добре видно наслідки бойових дій у передмісті.

Також, як повідомляють російські "воєнкори", українцям вдалося знищити чергову колону російської техніки та ймовірно якусь частину особового складу. Як зазначають пропагандисти, українцям вдалося отримати доступ до камер спостереження в Курській області і таким чином наші хлопці та дівчата вирахували місцезнаходження російської колони.

"Противник опублікував кадри, визнавши, що за допомогою камер полює на наші колони та патрулі. Колонна була уражена через те, що довго стояла скупчено на одному місці", — бідкаються "воєнкори".

Не оминули своєї увагою події в Суджі і представники ПВК "Вагнер", яких нещодавно добре прорідили у Малі. Заявили, що готові прийти на допомогу Родінє.

"Наші сили готові прийти на допомогу Родінє та розвернутися у бойові порядки за першим покликом. Так, як це завжди було", — написали у повідомленні.

Також в Курську область були направлені окремі загони МНС Росії. Зазначається, що співробітники відомства нібито надаватимуть допомогу населенню в евакуації, а піротехніки МНС Росії будуть обстежувати та розмінувати території. Щоправда, як вони збираються це робити під час активних бойових дій — невідомо. Головне створити картинку.

Водночас, як повідомляють українські пабліки, росіяни почали знімати окремі підрозділи зі східного напрямку, щоб перекинути їх під Суджу. Схоже, що одну з цілей ЗСУ буде досягнуто.

"З кількох напрямків на Сході знімають/зняли частину підрозділів, у тому числі підрозділи, які були "на відновленні" після штурмових дій на своїй ділянці. Зокрема, мінометна батарея 488 МСП (мотострілецького полку), який був на Куп'янському напрямку, вже знаходиться у Курській області", — повідомив Миколаївський Ваньок.

За словами блогера, нині росіяни формують нові опорники, налагоджують взаємодію з іншими новоприбулими підрозділами, основні сили тактичної авіації також направлені саме у Курську область.

"Доки вони "прийдуть до тями" пройде час, зараз по суті у кого логістика буде сильнішою, той і матиме локальний/тактичний успіх. Проблем вистачає як у нас, так і у них. Щодо втрат в живій силі або полонених тут просто в салат перевага на нашу користь", — насамкінець написав Ваньок.

Станом на 18:00 про бої в Суджі відомо, здебільшого, лише з російських пабліків. Українці, напевно, додержуються оперативної тиші, щоб не допомагати ворогові.

Так, росіяни повідомляють про те, що мережі з’явилися факти присутності українських військ в західній частині Суджі, а саме у селі Заолешенка. Також частинам ЗСУ вдалося зайти на хутір Другий Княжин, як повідомляють місцеві, під прикриттям бронетехніки.

"За деякими даними, противник спробував прорив держкордону в районі хутора Кучеров за 22 кілометри на південний схід від Суджі. На цей час йде стрілянина на підступах, інформації про захід до населеного пункту немає", — пишуть росіяни та додають, що українці також просуваються до хутора Південний.

Карта боїв у Курській області

"На цей час на всій ділянці прориву продовжуються бої. Не виключено, що протягом найближчих днів супротивник введе другий ешелон з метою розширити зону контролю і просунутися далі на схід. Тож основні бої ще попереду", — скиглять росіяни.

На тлі цих новин, у Росатомі заявили, що зменшать кількість персоналу на будмайданчику Курської АЕС-2 у Курчатові, нібито в зв'язку із запровадженням у регіоні режиму НС федерального рівня.

"Спеціалісти, що залишилися на майданчику, ведуть роботи відповідно до графіка, системи працюють у штатному режимі", — написали у Росатомі.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час боїв в Курській області українські військові помітили цікаву деталь.