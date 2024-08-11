"Сейчас эйфория": немецкий аналитик призвал "не обманывать себя" с Курской операцией ВСУ

Союзники могут надавить на Украину

Украинским войскам со временем придется отступить с территории России, которую им удалось занять. Возможно, это произойдет не сразу.

Об этом в соцсети X написал эксперт BILD Юлиан Репке. По его словам, несмотря на всю эйфорию, он до сих пор не понимает украинской стратегии.

"Если у вас действительно есть 5000 свежих солдат плюс техника, почему бы не прорвать российский фронт в Харькове, Луганске, Донецке или Запорожье? Не будем обманывать себя. Конечно, Украине придется отойти из России. Возможно, не сразу, но точно в контексте мирных переговоров и под международным давлением", — написал он.

Репке отметил, что в этом плане стратегия захвата российского региона остается чрезвычайно рискованной. В то же время, он предположил, что после этого может начаться отвлечение противника перед освобождением юга и востока Украины.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа, после чего значительно продвинулись в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Иностранные СМИ утверждают, что российская разведка знала о подготовке прорыва за две недели до начала, но Путину об этом не сообщали.