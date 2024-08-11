"Ідуть широким фронтом": росіяни в істериці через ще один "прорив кордону"

Місцеві канали повідомляють про панічні настрої у районі

Росіяни попередньо змогли зупинити швидке просування українських військ у Курській області. Проте росіяни вже починають підіймати істерику через прорив у іншому місці.

Інформація про новий прорив з’явилася у російському сегменті мережі. Так один із Z-каналів повідомив, що бої вже чути в Біловському районі, що більш ніж за 20 кілометрів від кордону.

За інформацією росіян, прорив кордону відбувся на південь від попереднього місця атаки. При цьому вони згадали населений пункт Біла за 21 кілометр від кордону, зазначивши, що там уже "все зайняте противником".

Крім того, у повідомленні також йдеться, що "Обоянь чує бої", а цей населений пункт знаходиться на відстані 60 кілометрів від кордону.

В інших російських каналах повідомляється, що із цього напряму зайшли танкові підрозділи. Варто зазначити, що жодних підтверджень нового прориву нині немає.

"Багато повідомлень від мешканців Біловського району. Там вкрай панічні настрої. Люди просять якихось офіційних коментарів щодо евакуації", — тим часом пишуть у курських каналах.

При цьому, за даними OSINT-аналітика Пасі Паройнена, слова якого наводить NYT, росіянам вдалося зупинити прорив ЗСУ біля Суджі у бік міста Льгов.

"Зараз ми вступаємо у фазу, коли було досягнуто легких успіхів. Протягом перших трьох днів ця фаза характеризувалася найшвидшим рухом. І вчора, я думаю, ми почали бачити наслідки російської відповіді", — сказав він, але не став говорити, що саме це означає для України.

Бої в регіоні все ще продовжуються, а українська сторона продовжує мовчати.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатів, де знаходиться атомна електростанція.

Президент України Володимир Зеленський 10 серпня подякував військовим, які "видавлюють війну на територію агресора", проте не підтвердив їхньої наявності на території Курської області.