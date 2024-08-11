"Идут широким фронтом": россияне в истерике из-за еще одного "прорыва границы"

Местные каналы сообщают о панических настроениях в районе

Россияне предварительно смогли остановить быстрое продвижение украинских войск в Курской области. Однако россияне уже начинают поднимать истерику из-за прорыва в другом месте.

Информация о новом прорыве появилась в российском сегменте сети. Так один из Z-каналов сообщил, что бои уже слышны в Беловском районе, что более, чем в 20 километрах от границы.

По информации россиян, прорыв границы состоялся южнее предыдущего места атаки. При этом они упомянули населенный пункт Белая в 21 километре от границы, отметив, что там уже "все занято противником".

Кроме того в сообщении также говорится, что "Обоянь слышит бои", а этот населенный пункт находится на расстоянии в 60 километров от границы.

В других российских каналах сообщается, что с этого направления зашли танковые подразделения. Стоит отметить, что никаких подтверждений нового прорыва в настоящее время нет.

"Много сообщений от жителей Беловского района. Там крайне панические настроения. Люди просят каких-то официальных комментариев по поводу эвакуации", — тем временем пишут в курских каналах.

При этом по данным OSINT-аналитика Паси Паройнена, слова которого приводит NYT, россиянам удалось остановить прорыв ВСУ возле Суджи в сторону города Льгов.

"Сейчас мы вступаем в фазу, когда были достигнуты легкие успехи. В течение первых трех дней эта фаза характеризовалась самым быстрым движением. И вчера, я думаю, мы начали видеть последствия российского ответа", — сказал он, но не стал говорить, что именно это значит для Украины.

Бои в регионе все еще продолжаются, а украинская сторона продолжает сохранять молчание.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа поблагодарил военных, которые "выдавливают войну на территорию агрессора", однако не подтвердил их наличия на территории Курской области.