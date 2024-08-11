Референдума не будет? В Украине назвали цели операции в Курской области

Украина обещает соблюдать международное право

Цель украинской операции в Курской области сводится к растягиванию сил россиян и дестабилизации ситуации. В этом наступлении принимают участие "тысячи военных".

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. Он сообщил, что Украина перешла в наступление.

"Цель — растянуть позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать обстановку в России, поскольку он не в состоянии защитить собственную границу", — сказал он.

Чиновник также отметил, что эта операция значительно подняла моральный дух украинского общества и армии, а также в очередной раз доказала, что Силы обороны способны перейти в наступление и успешно его провести.

При этом он добавил, что на востоке Украины ситуация изменилась мало, враг продолжает атаковать, но интенсивность атак снизилась.

Источник агентства отметил, что украинские войска в Курской области действуют в соответствии с международным правом, не собираются аннексировать российские земли, а также не планируют подрывать ядерную безопасность в случае достижения Курской АЭС.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция.

По состоянию на субботу, площадь боевых действий в Курской области составила около 650 кв. км. К вечеру 10 августа она немного сократилась по сравнению с вечером четверга. Однако это сокращение всего на 11 кв км.