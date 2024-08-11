Курская область охвачена боями: какой процент территории они занимают

В течение пяти дней ВСУ добились значительных успехов

Площадь боевых действий в Курской области в субботу составляет около 650 кв км. К вечеру субботы она немного сократилась по сравнению с вечером четверга. Однако это сокращение всего на 11 кв км.

Площадь Курской области составляет примерно 29800 квадратных километров, пишет "Агентство". Следовательно, 650 квадратных км составляют приблизительно 2,18% от общей площади Курской области. Иными словами, бои охватили чуть более 2% всей территории области.

Территория России, охваченная боями

Также сегодня утром появилась информация от главы Беловского района Курской области России, о том, что туда зашла ДРГ (диверсионно-разведывательная группа). Местные власти заявляют, что "ситуация стабильная, но напряженная".

Беловский район Курской области

В то же время определенное оживление происходит на северной границе с Беларусью. Напомним, что Александр Лукашенко направил танки к границам, в частности, в Мозырьский и Гомельский районы. Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по назначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт.