"Приведены в готовность": Беларусь перебрасывает танки к границе с Украиной после обвинений Лукашенко (видео)

Накануне самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко приказал усилить группировки войск в Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью "реагирования на любые возможные провокации"

После недавних угроз в сторону Украины Беларусь направила танки к границе — в Мозырский и Гомельский районы. Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. Отмечается, что к проверке будут привлекаться воинские части и подразделения оперативных командований, а также ракетных войск, артиллерии, ВВС и ПВО.

"Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы", — говорится в сообщении.

Накануне главнокомандующий вооруженных сил Беларуси дал указ на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.

Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 9 августа белорусская ПВО якобы уничтожила украинские дроны, которые летели в сторону РФ и сторону Беларуси. Лукашенко утверждает, что сначала дроны якобы летели на Смоленск, но затем сменили траекторию полета и направились в Ярославль. Но были перехвачены уже русскими системами ПВО. Как заявил самопровозглашенный президент, военно-воздушные силы (ВВС) страны "были переведены в повышенную боевую готовность".