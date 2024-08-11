"Приведені у готовність": Білорусь перекидає танки до кордону з Україною після звинувачень Лукашенка (відео)

Напередодні самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко наказав посилити угруповання військ у Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою "реагування на будь-які можливі провокації"

Після нещодавніх загроз у бік України Білорусь направила танки до кордону — до Мозирського та Гомельського районів. Підрозділи одного з механізованих з’єднань приведені у готовність до виконання завдань із призначення. Військовослужбовці здійснюють завантаження військової техніки на залізничний транспорт.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Білорусі. Зазначається, що до перевірки залучатимуться військові частини та підрозділи оперативних командувань, а також ракетних військ, артилерії, ВПС та ППО.

"Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до маршу комбінованим способом у призначені райони", — йдеться в повідомленні.

Напередодні головнокомандувач збройних сил Білорусі дав указ на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації.

Підрозділи одного з механізованих з’єднань приведені в готовність до виконання завдань із призначення

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 серпня білоруська ППО нібито знищила українські дрони, які летіли у бік РФ та бік Білорусі. Лукашенко стверджує, що спочатку дрони нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували до Ярославля. Але було перехоплено вже російськими системами ППО. Як заявив самопроголошений президент, військово-повітряні сили (ВПС) країни "були переведені у підвищену бойову готовність".