Курська область охоплена боями: який відсоток території вони займають

Протягом п'яти днів ЗСУ досягли значних успіхів

Площа бойових дій у Курській області у суботу складає приблизно 650 кв км. До вечора суботи вона трохи скоротилася порівняно з вечором четверга. Однак це скорочення лише на 11 кв км.

Площа Курської області становить приблизно 29 800 квадратних кілометрів, пише "Агентство". Отже, 650 квадратних кілометрів становлять приблизно 2,18% від загальної площі Курської області. Іншими словами, бої охопили трохи більше як 2% від всієї території області.

Територія Росії, охоплена боями

Також сьогодні вранці з'явилася інформація від голови Білівського району Курської області Росії, про те, що туди зайшла ДРГ (диверсійно-розвідувальна група). Місцева влада заявляє, що "ситуація стабільна, але напружена".

Білівський район Курської області

Водночас певне пожвавлення відбувається на північному кордоні з Білоруссю. Нагадаємо, що Олександр Лукашенко направив танки до кордонів, зокрема, до Мозирського та Гомельського районів. Підрозділи одного з механізованих з’єднань приведені у готовність до виконання завдань із призначення. Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт.