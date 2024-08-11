Референдуму не буде? В Україні назвали цілі операції у Курській області

Україна обіцяє дотримуватись міжнародного права

Мета української операції у Курській області зводиться до розтягування сил росіян та дестабілізації ситуації. У цьому наступі беруть участь "тисячі військових".

Про це повідомило агентство AFP із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника. Він повідомив, що Україна перейшла у наступ.

"Мета — розтягнути позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати обстановку в Росії, оскільки він не в змозі захистити власний кордон", — сказав він.

Чиновник також зазначив, що ця операція значно підняла моральний дух українського суспільства та армії, а також вкотре довела, що Сили оборони здатні перейти у наступ та успішно його провести.

При цьому він додав, що на сході України ситуація мало змінилася, ворог продовжує атакувати, але інтенсивність атак знизилася.

Джерело агентства відзначило, що українські війська в Курській області діють відповідно до міжнародного права, не збираються анексувати російські землі, а також не планують підривати ядерну безпеку у разі досягнення Курської АЕС.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатів, де знаходиться атомна електростанція.

Станом на суботу площа бойових дій у Курській області склала близько 650 кв. км. До вечора 10 серпня вона трохи скоротилася порівняно з вечором четверга. Однак це скорочення лише на 11 кв км.