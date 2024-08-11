Всё настолько плохо? Журналисты нашли интересное с записями "ударов России по ВСУ" в Курской области

Российская пропаганда опять облажалась

Чтобы скрыть неудачи на Курском направлении, российское Минобороны решило развлечь аудиторию видеозаписями успешных обстрелов. Однако эксперты выяснили, что видеозаписи оказали старыми.

Об этом сообщает The Insider. Отмечается, что 10 августа пропагандистское издание "РИА-новости" обнародовало видеозаписи якобы успешных ударов российской авиации по украинских войсках в Курской области.

"Российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорилось в сообщении. Однако как оказалось, видео было снято в Кременной и Часовом Яру.

Кадр из видео 10 августа и геолокация

Также россияне показали видео, на котором виден сброс авиабомбы ФАБ-3000 якобы в сторону Сумской области 9 августа. Но, как оказалось пропагандисты уже публиковали это же видео 14 июля.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в пункте временной дислокации, выявленном в одном из районов Сумской области, граничащим с Курской областью", — похвасталось российское Минобороны.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить. Согласно заявлениям неназванных украинских чиновников для западных СМИ, цель атаки сводится к растягиванию сил противника, а к операции привлечены "тысячи" военнослужащих.