Все так погано? Журналісти знайшли цікаве із записами "ударів Росії по ЗСУ" у Курській області

Російська пропаганда знову облажувалася

Щоб приховати невдачі на Курському напрямку, російське Міноборони вирішило розважити аудиторію відеозаписами успішних обстрілів. Проте експерти з’ясували, що відеозаписи виявили старими.

Про це повідомляє The Insider. Зазначається, що 10 серпня пропагандистське видання "РІА-новини" оприлюднило відеозаписи нібито успішних ударів російської авіації по українських військах у Курській області.

"Російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ у прикордонному районі Курської області", — йшлося у повідомленні. Однак, як виявилося, відео було знято в Кремінній та Часовому Яру незрозуміло коли.

Кадр з відео 10 серпня та геолокація

Також росіяни показали відео, на якому видно скидання авіабомби ФАБ-3000 нібито у бік Сумської області 9 серпня. Але, як виявилося, пропагандисти вже публікували це ж відео 14 липня.

"Екіпаж багатофункціонального надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних Сил завдав удару по скупченню живої сили і військовій техніці ЗСУ в пункті тимчасової дислокації, виявленому в одному з районів Сумської області, що межує з Курською областю", — похвалилося МО РФ.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня, після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити. Згідно з заявами неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.