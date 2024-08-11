Взяли в полон 29 росіян: в мережу потрапило нове відео початку боїв у Курській області

Десятки росіян потрапили в полон під час цієї атаки

На шосту добу після початку боїв у Курській області у мережі почало з’являтися все більше відео з української сторони. Зокрема, українські ресурси поширили запис однієї з перших атак.

Відео оприлюднив аналітичний ресурс DeepState у своєму telegram-каналі. Як стверджується, на відео видно бійців однієї з бригад, які залучені до виконання бойових завдань у цьому регіоні.

Також наголошується, що під час цієї частини операції у полон потрапили 29 російських солдатів. Аналітики обіцяють детальніше розповісти про успіхи бригади пізніше.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня, після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити. Згідно з заявами неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.

Станом на 11 серпня площа територій Курської області, на яких точаться бої, склала 650 квадратних кілометрів за заявами російських джерел. Україна офіційно інформацію про бойові дії не коментує, проте натякає на те, що війна поступово повертається на територію Росії.