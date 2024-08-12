Российский диктатор ничего не контролирует, а его генералы ничего не способны сделать – это следует понимать всем россиянам

Украинское наступление в Курской области России, во время которого Вооруженным силам удалось взять под контроль сотни квадратных километров территории РФ, демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин действительно ничего не контролирует. А военное руководство России некомпетентно и "перегружено" войной.

Об этом написал глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер в сети Х (бывший Twitter). По его словам, операция ВСУ началась хорошо и принесла неплохие результаты.

"Украинское наступление на оккупационные войска под Курском идет лучше, чем ожидалось. Это вынуждает агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке. Это ослабляет напряженность там", – сказал он.

Кроме того, Фабер предположил, что можно говорить о предоставлении большего количества танков Leopard 2 для украинской армии, чтобы помочь более эффективно обороняться. Российское население в итоге увидело, что "их диктатор ничего не контролирует", а руководство российской армии ничего не может поделать.

"Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И для переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", – резюмировал Фабер.

Напомним, что в боях в Курской области могут использоваться германские танки. Однако в Германии не видят в этом проблемы, ведь техника передана Киеву, его собственность и он сам может распоряжаться, как ее применять.

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на то, что Германия разрешила Украине использовать немецкое вооружение в Курской области. Он в привычной манере начал угрожать немцам.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа, после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Согласно заявлениям неназванных украинских чиновников для западных СМИ, цель атаки сводится к растягиванию сил противника, а к операции привлечены "тысячи" военнослужащих.

По состоянию на субботу площадь боевых действий в Курской области составила около 650 кв. км. К вечеру 10 августа она немного сократилась по сравнению с вечером четверга. Однако это сокращение всего на 11 кв. км.