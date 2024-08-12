Російський диктатор нічого не контролює, а його генерали нічого не здатні зробити – це варто розуміти усім росіянам

Український наступ в Курській області Росії, під час якого Збройним силам вдалося взяти під контроль сотні квадратних кілометрів території РФ, демонструє, що російський диктатор Володимир Путін насправді нічого не контролює. А військове керівництво Росії некомпетентне та "перевантажене" війною.

Про це написав голова комітету з оборони Бундестагу Маркус Фабер у мережі Х (колишній Twitter). За його словами, операція ЗСУ почалася добре та принесла непогані результати.

"Український наступ на окупаційні війська під Курськом іде краще, ніж очікувалось. Це змушує агресора відводити значну кількість військ з фронту на сході. Це послаблює напруженість там", – сказав він.

Окрім того, Фабер припустив, що можна говорити про надання більшої кількості танків Leopard 2 для української армії, щоб допомогти ефективніше оборонятися. Російське населення у підсумку побачило, що "їхній диктатор нічого не контролює", а керівництво російської армії нічого не може зробити.

"Хороша основа для мирних переговорів з наступником Путіна. І для переговорів з Путіним перед Міжнародним кримінальним судом", – резюмував Фабер.

Нагадаємо, що у боях у Курській області можуть використовуватися німецькі танки. Однак у Німеччині не вбачають у цьому проблеми, адже техніка передана Києву, є його власністю і він сам може розпоряджатися, як її застосовувати.

Заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв відреагував на те, що Німеччина дозволила Україні використовувати німецьке озброєння в Курській області. Він у звичній манері почав погрожувати німцям.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Відповідно до заяв неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.

Станом на суботу площа бойових дій у Курській області склала близько 650 кв. км. До вечора 10 серпня вона трохи скоротилася порівняно з вечором четверга. Однак це скорочення лише на 11 кв км.