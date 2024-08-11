"Продовжуємо операцію": Сирський заінтригував новим фото

Про яку саме операцію йдеться, головком не уточнив

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський оприлюднив нове фото. Цим він викликав активне обговорення у мережі.

Новим знімком він поділився у своєму telegram-каналі. На ньому видно, як він стоїть перед інтерактивною картою, на якій зображено картку з планами бойових дій.

Через кут кадру розпізнати місцевість на карті дуже складно.

"Продовжуємо операцію", — йдеться у підписі до зображення.

Дане повідомлення було оприлюднено на тлі інформації про бої в Курській області, проте незрозуміло, чи пов’язане воно із ситуацією на російській території, чи ні. При цьому, як і раніше, українська сторона не підтверджує інформацію щодо наявності своїх військ у прикордонному російському регіоні.

Повідомлення вже розлетілося мережею та викликало активну реакцію від української аудиторії.

Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатів, де знаходиться атомна електростанція.

Відповідно до заяв неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.