"Продовжуємо операцію": Сирський заінтригував новим фото
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Про яку саме операцію йдеться, головком не уточнив
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський оприлюднив нове фото. Цим він викликав активне обговорення у мережі.
Новим знімком він поділився у своєму telegram-каналі. На ньому видно, як він стоїть перед інтерактивною картою, на якій зображено картку з планами бойових дій.
Через кут кадру розпізнати місцевість на карті дуже складно.
"Продовжуємо операцію", — йдеться у підписі до зображення.
Дане повідомлення було оприлюднено на тлі інформації про бої в Курській області, проте незрозуміло, чи пов’язане воно із ситуацією на російській території, чи ні. При цьому, як і раніше, українська сторона не підтверджує інформацію щодо наявності своїх військ у прикордонному російському регіоні.
Повідомлення вже розлетілося мережею та викликало активну реакцію від української аудиторії.
Нагадаємо, що прорив російського кордону стався 6 серпня після чого росіяни повідомили, що їм довелося значно відступити у бік Курська та міста Курчатів, де знаходиться атомна електростанція.
Відповідно до заяв неназваних українських чиновників для західних ЗМІ, мета атаки зводиться до розтягування сил противника, а до операції залучено "тисячі" військовослужбовців.