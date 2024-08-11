"Продолжаем операцию": Сырский заинтриговал новым фото

О какой именно операции идет речь, главком не уточнил

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обнародовал новое фото. Этим он вызвал активное обсуждение в сети.

Новым снимком он поделился в своем telegram-канале. На нем видно, как он стоит перед интерактивной картой, на которой изображена карта с планами боевых действий.

Из-за угла кадра, распознать местность на карте очень сложно.

"Продолжаем операцию", — говорится в подписи к изображению.

Данное сообщение было обнародовано на фоне информации о боях в Курской области, однако непонятно, связано ли оно с ситуацией на российской территории или нет. При этом, как и прежде, украинская сторона не подтверждает информацию о наличии своих войск в пограничном российском регионе.

Сообщение уже разлетелось по сети и вызвало активную реакцию от украинской аудитории.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция.

Согласно заявлениям неназванных украинских чиновников для западных СМИ, цель атаки сводится к растягиванию сил противника, а к операции привлечены "тысячи" военнослужащих.