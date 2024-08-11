И это минимум: сколько процентов Курской области уже освободили ВСУ

Такого продвижения ВСУ достигли через пять дней

По состоянию на утро воскресенья, 11 августа, ВСУ контролируют не менее 142,99 квадратных километров в приграничных районах в Курской области. Отметим, что общая площадь этой области составляет примерно 29 800 квадратных километров.

Таким образом, можно сделать вывод, что украинские войска точно контролируют 0,48% от общей площади Курской области. Другими словами, эта часть занимает менее половины процента от всей территории области. Такие выводы можем сделать из данных по карте так называемой "серой зоны" от авторитетного украинского мониторингового сервиса Deepstate.

Скриншот "серых зон"

Такого прогресса ВСУ достигли за пять дней.

Напомним, что украинские военные прорвали российскую границу 6 августа, после чего значительно продвинулись в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Иностранные СМИ утверждают, что российская разведка знала о подготовке прорыва за две недели до начала, но Путину об этом не сообщали

Напомним, в сети появились кадры взятия в плен большого количества российских военных на КПП "Суджа" на территории Курской области России. Около 50 военнослужащих РФ сдались в плен, подняв белое знамя.