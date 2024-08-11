І це мінімум: скільки відсотків Курської області вже звільнили ЗСУ

Такого поступу ЗСУ досягли за п'ять днів

Станом на ранок неділі, 11 серпня, ЗСУ контролюють щонайменше 142,99 квадратних кілометрів у прикордонних районах у Курській області. Зазначимо, що загальна площа Курської області становить приблизно 29 800 квадратних кілометрів.

Таким чином можна зробити висновок, що українські війська точно контролюють 0,48% від загальної площі Курської області. Іншими словами, ця частина займає менше половини відсотка від всієї території області. Такі висновки можемо зробити з даних щодо мапи так званої "сірої зони" від авторитетного українського моніторингового сервісу Deepstate.

Скриншот "сірих зон"

Такого поступу ЗСУ досягли за п'ять днів.

Нагадаємо, що українські військові прорвали російський кордон 6 серпня після чого значно просунулися у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. Іноземні ЗМІ стверджують, що російська розвідка знала про підготовку прориву за два тижні до його початку, але Путіну про це не повідомляли

Нагадаємо, у мережі з’явилися кадри взяття у полон великої кількості російських військових на КПП "Суджа" на території Курської області Росії. Близько 50 військовослужбовців РФ здалися в полон, піднявши білий прапор.