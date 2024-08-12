Россияне формируют "молодежные отряды" на ВОТ для отправки в Курскую область – ЦНС

Интересно, что гауляйтеры жалуются – даже крохотные планы набора "добровольцев" выполнить пока не удается

Российские оккупанты и их приспешники на временно оккупированных территориях формируют так называемые "молодежные отряды", которые планируется отправить в Курскую область. Официально – якобы для помощи пострадавшим во время боев, но не исключается, что их могут бросить в бой.

Об этом пишет Центр национального сопротивления. Отмечается, что только с временно оккупированных территорий Донецкой области планируется отправить в Курск не менее 100 человек.

"Еще одна пропагандистская акция Кремля на временно оккупированных территориях Украины. Здесь создают молодежные отряды, которые должны отправляться на территорию Курской области. Под объективы видеокамер "добровольцев" упаковывают в автобусы и отправляют для помощи пострадавшим курянам", – сказано в сообщении.

Кроме отправки местных – кстати, гауляйтеры жалуются, что даже такие крохотные планы выполнить пока не удается – проводятся также мероприятия, на которых приказано всячески выражать соболезнования и поддержку жителям Курской области РФ.

"На временно оккупированных территориях оккупанты проводят немноголюдные митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали поддержку населению Курской области", — отметили в ЦНС.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа, после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Согласно заявлениям неназванных украинских чиновников для западных СМИ, цель атаки сводится к растягиванию сил противника, а к операции привлечены "тысячи" военнослужащих.

По состоянию на субботу площадь боевых действий в Курской области составила около 650 кв. км. К вечеру 10 августа она немного сократилась по сравнению с вечером четверга. Однако это сокращение всего на 11 кв. км.