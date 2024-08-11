"Сотни ракет": Россия может готовить по Украине удар из-за успехов ВСУ на Курщине

Россияне могут попытаться ударить сотнями ракет и БПЛА по Киеву и другим городам Украины

Россия, скорее всего, лихорадочно готовит мощный ракетный удар по Украине, чтобы отомстить за успехи украинской армии в Курской области. После начала операции ВСУ на Курщине российский режим столкнулся с угрозой того, что можно назвать "потерей лица" – и хочет восстановить свою "репутацию".

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на собственный высокопоставленный источник в украинском оборонном ведомстве. Чиновник отметил, что Украина знает и ожидает агрессивную истерическую ракетную атаку РФ, которая будет направлена против Киева и важных правительственных зданий, в частности Верховной Рады.

"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру, что она всесильна и что такое, как Курск, не останется безнаказанным", – пояснил он.

В ночь на 11 августа россияне провели пробную атаку, запустив шесть ракет – четыре на Киев и две на Полтаву. В результате атаки на Киевщине погибли мужчина и четырехлетний ребенок. Ракета, запущенная россиянами, была баллистической и северокорейского производства. Основная атака, предположил чиновник, будет насчитывать "сотни ракет".

"Это могут быть сотни с использованием сложного вооружения — крылатых ракет, баллистических ракет и шахедов. И это может стать большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но я верю, что мы сможем их остановить", — заявил источник издания.

Напомним, что прорыв российской границы произошел 6 августа, после чего россияне сообщили, что им пришлось значительно отступить в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. Согласно заявлениям неназванных украинских чиновников для западных СМИ, цель атаки сводится к растягиванию сил противника, а к операции привлечены "тысячи" военнослужащих.

По состоянию на субботу площадь боевых действий в Курской области составила около 650 кв. км. К вечеру 10 августа она немного сократилась по сравнению с вечером в четверг. Однако это сокращение всего на 11 кв. км.